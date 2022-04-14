DEV AI (DEVAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i DEV AI (DEVAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DEV AI (DEVAI) Information AI-Powered Smart Contract Creation Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project’s needs. Seamless Blockchain Deployment Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required. Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips. SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code. Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed. Officiel hjemmeside: https://devai.tech/ Hvidbog: https://devai.tech/faq Køb DEVAI nu!

DEV AI (DEVAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DEV AI (DEVAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 679.26K $ 679.26K $ 679.26K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 679.26K $ 679.26K $ 679.26K Alle tiders Høj: $ 0.00922359 $ 0.00922359 $ 0.00922359 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00067928 $ 0.00067928 $ 0.00067928 Få mere at vide om DEV AI (DEVAI) pris

DEV AI (DEVAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DEV AI (DEVAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEVAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEVAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEVAI's tokenomics, kan du udforske DEVAI tokens live-pris!

DEVAI Prisprediktion Vil du vide, hvor DEVAI måske er på vej hen? Vores DEVAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEVAI Tokens prisprediktion nu!

