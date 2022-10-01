SUPERTRUST (SUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUPERTRUST (SUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUPERTRUST (SUT) Information SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees) Officiel hjemmeside: https://supertrust.club/ Hvidbog: https://supertrust.club/wp-content/uploads/2022/10/SUPER-TRUST_WHITEPAPERENG_ver2.0_241011-1.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x98965474ecbec2f532f1f780ee37b0b05f77ca55 Køb SUT nu!

SUPERTRUST (SUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUPERTRUST (SUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.63M $ 19.63M $ 19.63M Samlet udbud $ 238.40M $ 238.40M $ 238.40M Cirkulerende forsyning $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.31B $ 2.31B $ 2.31B Alle tiders Høj: $ 18.733 $ 18.733 $ 18.733 Alle tiders Lav: $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 $ 0.3344397049660654 Nuværende pris: $ 9.695 $ 9.695 $ 9.695 Få mere at vide om SUPERTRUST (SUT) pris

SUPERTRUST (SUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUPERTRUST (SUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUT's tokenomics, kan du udforske SUT tokens live-pris!

