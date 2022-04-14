CRISPR (CRISP) Tokenomics Få vigtig indsigt i CRISPR (CRISP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CRISPR (CRISP) Information Description: Deliver CRISPR components (Cas9 protein and guide RNA) in a nanoparticle or liposome carrier dissolved in water. ​ Purpose: Introduce targeted mutations or knockouts in specific genes. Method: Design gRNAs targeting genes related to pigmentation, fin development, or neural pathways, and observe phenotypic changes. Potential Outcome: Visible mutations like altered body patterns or reduced pigmentation. Officiel hjemmeside: https://www.aquaticgenlab.com/ Køb CRISP nu!

CRISPR (CRISP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRISPR (CRISP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.36K $ 20.36K $ 20.36K Samlet udbud $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M Cirkulerende forsyning $ 998.65M $ 998.65M $ 998.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.36K $ 20.36K $ 20.36K Alle tiders Høj: $ 0.00121417 $ 0.00121417 $ 0.00121417 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CRISPR (CRISP) pris

CRISPR (CRISP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CRISPR (CRISP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRISP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRISP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRISP's tokenomics, kan du udforske CRISP tokens live-pris!

CRISP Prisprediktion Vil du vide, hvor CRISP måske er på vej hen? Vores CRISP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRISP Tokens prisprediktion nu!

