CFGI (CFGI) Tokenomics

CFGI (CFGI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CFGI (CFGI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

CFGI (CFGI) Information

CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes.

The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers.

$CFGI is the native currency for the CFGI.io platform.

Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions.

Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success.

Officiel hjemmeside:
https://cfgi.io/

CFGI (CFGI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CFGI (CFGI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M
Samlet udbud
$ 8.19B
$ 8.19B$ 8.19B
Cirkulerende forsyning
$ 8.19B
$ 8.19B$ 8.19B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M
Alle tiders Høj:
$ 0.00177275
$ 0.00177275$ 0.00177275
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00094753
$ 0.00094753$ 0.00094753

CFGI (CFGI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CFGI (CFGI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CFGI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CFGI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CFGI's tokenomics, kan du udforske CFGI tokens live-pris!

CFGI Prisprediktion

Vil du vide, hvor CFGI måske er på vej hen? Vores CFGI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.