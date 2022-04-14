camel (CAMEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i camel (CAMEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

camel (CAMEL) Information First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain . Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright! Officiel hjemmeside: http://www.cameltoken2049.com Køb CAMEL nu!

camel (CAMEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for camel (CAMEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.99K $ 23.99K $ 23.99K Alle tiders Høj: $ 0.00019545 $ 0.00019545 $ 0.00019545 Alle tiders Lav: $ 0.00001935 $ 0.00001935 $ 0.00001935 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om camel (CAMEL) pris

camel (CAMEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for camel (CAMEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAMEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAMEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAMEL's tokenomics, kan du udforske CAMEL tokens live-pris!

CAMEL Prisprediktion Vil du vide, hvor CAMEL måske er på vej hen? Vores CAMEL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAMEL Tokens prisprediktion nu!

