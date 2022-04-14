BMX (BMX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BMX (BMX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BMX (BMX) Information What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Officiel hjemmeside: https://bmx.trade/ Køb BMX nu!

BMX (BMX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BMX (BMX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Samlet udbud $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Cirkulerende forsyning $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Alle tiders Høj: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Alle tiders Lav: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Nuværende pris: $ 7.68 $ 7.68 $ 7.68 Få mere at vide om BMX (BMX) pris

BMX (BMX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BMX (BMX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BMX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BMX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BMX's tokenomics, kan du udforske BMX tokens live-pris!

