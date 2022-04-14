BitSong (BTSG) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitSong (BTSG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitSong (BTSG) Information BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. Officiel hjemmeside: https://bitsong.io/en Hvidbog: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf Køb BTSG nu!

BitSong (BTSG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitSong (BTSG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 410.34K $ 410.34K $ 410.34K Samlet udbud $ 121.86M $ 121.86M $ 121.86M Cirkulerende forsyning $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 415.02K $ 415.02K $ 415.02K Alle tiders Høj: $ 0.670388 $ 0.670388 $ 0.670388 Alle tiders Lav: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nuværende pris: $ 0.00340566 $ 0.00340566 $ 0.00340566 Få mere at vide om BitSong (BTSG) pris

BitSong (BTSG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitSong (BTSG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTSG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTSG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTSG's tokenomics, kan du udforske BTSG tokens live-pris!

BTSG Prisprediktion Vil du vide, hvor BTSG måske er på vej hen? Vores BTSG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTSG Tokens prisprediktion nu!

