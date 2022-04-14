Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Agent Virtual Machine (AVM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Agent Virtual Machine (AVM) Information VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. Officiel hjemmeside: https://www.avm.codes/ Køb AVM nu!

Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agent Virtual Machine (AVM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.01M $ 13.01M $ 13.01M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 53.15M $ 53.15M $ 53.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.48M $ 24.48M $ 24.48M Alle tiders Høj: $ 0.3966 $ 0.3966 $ 0.3966 Alle tiders Lav: $ 0.138857 $ 0.138857 $ 0.138857 Nuværende pris: $ 0.246371 $ 0.246371 $ 0.246371 Få mere at vide om Agent Virtual Machine (AVM) pris

Agent Virtual Machine (AVM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agent Virtual Machine (AVM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AVM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AVM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AVM's tokenomics, kan du udforske AVM tokens live-pris!

