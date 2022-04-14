Affi Network (AFFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Affi Network (AFFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Affi Network (AFFI) Information Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! Officiel hjemmeside: https://affi.network/ Hvidbog: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf Køb AFFI nu!

Affi Network (AFFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Affi Network (AFFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.81K $ 70.81K $ 70.81K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Alle tiders Høj: $ 0.2712 $ 0.2712 $ 0.2712 Alle tiders Lav: $ 0.00432224 $ 0.00432224 $ 0.00432224 Nuværende pris: $ 0.01168885 $ 0.01168885 $ 0.01168885 Få mere at vide om Affi Network (AFFI) pris

Affi Network (AFFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Affi Network (AFFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AFFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AFFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AFFI's tokenomics, kan du udforske AFFI tokens live-pris!

