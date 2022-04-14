Yield Guild Games (YGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Yield Guild Games (YGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Yield Guild Games (YGG) Information Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Officiel hjemmeside: https://yieldguild.io/ Hvidbog: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK Køb YGG nu!

Yield Guild Games (YGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yield Guild Games (YGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 94.48M $ 94.48M $ 94.48M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 591.62M $ 591.62M $ 591.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 159.70M $ 159.70M $ 159.70M Alle tiders Høj: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 Alle tiders Lav: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 Nuværende pris: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 Få mere at vide om Yield Guild Games (YGG) pris

Yield Guild Games (YGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yield Guild Games (YGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YGG's tokenomics, kan du udforske YGG tokens live-pris!

