XPMarket (XPM) Information XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment. Officiel hjemmeside: https://xpmarket.com Hvidbog: https://docs.xpmarket.com Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa Køb XPM nu!

XPMarket (XPM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XPMarket (XPM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.43M $ 12.43M $ 12.43M Alle tiders Høj: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Alle tiders Lav: $ 0.020401069283060496 $ 0.020401069283060496 $ 0.020401069283060496 Nuværende pris: $ 0.02486 $ 0.02486 $ 0.02486 Få mere at vide om XPMarket (XPM) pris

XPMarket (XPM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XPMarket (XPM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XPM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XPM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XPM's tokenomics, kan du udforske XPM tokens live-pris!

Sådan køber du XPM Er du interesseret i at tilføje XPMarket (XPM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XPM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XPM på MEXC nu!

XPMarket (XPM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XPM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XPM prishistorikken nu!

XPM Prisprediktion Vil du vide, hvor XPM måske er på vej hen? Vores XPM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XPM Tokens prisprediktion nu!

