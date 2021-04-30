XELS (XELS) Tokenomics Få vigtig indsigt i XELS (XELS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XELS (XELS) Information XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits. Officiel hjemmeside: https://www.gxgateway.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x397Deb686C72384FAd502A81f4d7fDb89e1f1280 Køb XELS nu!

XELS (XELS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XELS (XELS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 897.08K $ 897.08K $ 897.08K Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 897.08K $ 897.08K $ 897.08K Alle tiders Høj: $ 59.5 $ 59.5 $ 59.5 Alle tiders Lav: $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 Nuværende pris: $ 0.042718 $ 0.042718 $ 0.042718 Få mere at vide om XELS (XELS) pris

XELS (XELS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XELS (XELS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XELS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XELS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XELS's tokenomics, kan du udforske XELS tokens live-pris!

Sådan køber du XELS Er du interesseret i at tilføje XELS (XELS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XELS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XELS på MEXC nu!

XELS (XELS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XELS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XELS prishistorikken nu!

XELS Prisprediktion Vil du vide, hvor XELS måske er på vej hen? Vores XELS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XELS Tokens prisprediktion nu!

