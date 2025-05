XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

NavnXELS

RangNo.2029

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.03%

Cirkulationsforsyning21,000,000

Max Udbud21,000,000

Samlet Udbud21,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato2021-04-30 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj5.4720479829280375,2022-06-11

Laveste pris0.035240446976008484,2025-05-25

Offentlig blockchainETH

IndledningXELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.