XEC (XEC) Information eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. Officiel hjemmeside: https://e.cash/ Hvidbog: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Block Explorer: https://explorer.e.cash/ Køb XEC nu!

XEC (XEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XEC (XEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 405.68M $ 405.68M $ 405.68M Samlet udbud $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Cirkulerende forsyning $ 19.91T $ 19.91T $ 19.91T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 427.98M $ 427.98M $ 427.98M Alle tiders Høj: $ 0.00038744 $ 0.00038744 $ 0.00038744 Alle tiders Lav: $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 Nuværende pris: $ 0.00002038 $ 0.00002038 $ 0.00002038 Få mere at vide om XEC (XEC) pris

XEC (XEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XEC (XEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XEC's tokenomics, kan du udforske XEC tokens live-pris!

XEC (XEC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XEC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XEC prishistorikken nu!

XEC Prisprediktion Vil du vide, hvor XEC måske er på vej hen? Vores XEC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XEC Tokens prisprediktion nu!

