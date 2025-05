XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

NavnXEC

RangNo.138

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning19,871,301,547,583

Max Udbud21,000,000,000,000

Samlet Udbud19,871,301,547,583

Cirkulationshastighed0.9462%

Udstedelsesdato2021-07-05 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000592590659826054,2021-11-10

Laveste pris0.000015996212103553,2025-04-07

Offentlig blockchainBCHA

