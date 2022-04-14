XCarnival (XCV) Tokenomics Få vigtig indsigt i XCarnival (XCV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XCarnival (XCV) Information XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana. Officiel hjemmeside: https://xcarnival.fi/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4be63a9b26EE89b9a3a13fd0aA1D0b2427C135f8 Køb XCV nu!

XCarnival (XCV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XCarnival (XCV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 694.97K $ 694.97K $ 694.97K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 790.64M $ 790.64M $ 790.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 879.00K $ 879.00K $ 879.00K Alle tiders Høj: $ 2.063 $ 2.063 $ 2.063 Alle tiders Lav: $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 $ 0.000264223930471337 Nuværende pris: $ 0.000879 $ 0.000879 $ 0.000879 Få mere at vide om XCarnival (XCV) pris

XCarnival (XCV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XCarnival (XCV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCV's tokenomics, kan du udforske XCV tokens live-pris!

XCarnival (XCV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XCV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XCV prishistorikken nu!

XCV Prisprediktion Vil du vide, hvor XCV måske er på vej hen? Vores XCV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XCV Tokens prisprediktion nu!

