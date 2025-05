XCV

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning790,640,622

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.7906%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.9394895604124345,2021-11-17

Laveste pris0.000264223930471337,2025-02-04

Offentlig blockchainBSC

