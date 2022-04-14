Tether Gold (XAUT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Tether Gold (XAUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Tether Gold (XAUT) Information

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

https://gold.tether.to/
https://gold.tether.to/
https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38

Tether Gold (XAUT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tether Gold (XAUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 822.04M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 246.52K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 3,529.97
Alle tiders Lav:
$ 1,408.88233399
Nuværende pris:
$ 3,334.51
Tether Gold (XAUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Tether Gold (XAUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal XAUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange XAUT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår XAUT's tokenomics, kan du udforske XAUT tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.