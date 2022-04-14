Tether Gold (XAUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tether Gold (XAUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tether Gold (XAUT) Information XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Officiel hjemmeside: https://gold.tether.to/ Hvidbog: https://gold.tether.to/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Køb XAUT nu!

Tether Gold (XAUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tether Gold (XAUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 822.04M $ 822.04M $ 822.04M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3,529.97 $ 3,529.97 $ 3,529.97 Alle tiders Lav: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Nuværende pris: $ 3,334.51 $ 3,334.51 $ 3,334.51 Få mere at vide om Tether Gold (XAUT) pris

Tether Gold (XAUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tether Gold (XAUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XAUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XAUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XAUT's tokenomics, kan du udforske XAUT tokens live-pris!

