Xai (XAI) Information Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Officiel hjemmeside: https://xai.games/ Hvidbog: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 Køb XAI nu!

Xai (XAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xai (XAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 85.28M $ 85.28M $ 85.28M Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 124.63M $ 124.63M $ 124.63M Alle tiders Høj: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Alle tiders Lav: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Nuværende pris: $ 0.04985 $ 0.04985 $ 0.04985 Få mere at vide om Xai (XAI) pris

Xai (XAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Xai (XAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XAI's tokenomics, kan du udforske XAI tokens live-pris!

Xai (XAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XAI prishistorikken nu!

XAI Prisprediktion Vil du vide, hvor XAI måske er på vej hen? Vores XAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XAI Tokens prisprediktion nu!

