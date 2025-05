XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

RangNo.326

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.91%

Cirkulationsforsyning1,467,041,296.0479808

Max Udbud2,500,000,000

Samlet Udbud1,931,057,845.088497

Cirkulationshastighed0.5868%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.5967215506622041,2024-03-11

Laveste pris0.03866533668546428,2025-04-09

Offentlig blockchainARB

