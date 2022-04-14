Winnerz (WNZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Winnerz (WNZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Winnerz (WNZ) Information Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain. Officiel hjemmeside: https://en.winnerz.win/ Hvidbog: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 Køb WNZ nu!

Winnerz (WNZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Winnerz (WNZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 217.41K $ 217.41K $ 217.41K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 213.63M $ 213.63M $ 213.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Alle tiders Høj: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Alle tiders Lav: $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 $ 0.000960047710637145 Nuværende pris: $ 0.0010177 $ 0.0010177 $ 0.0010177 Få mere at vide om Winnerz (WNZ) pris

Winnerz (WNZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Winnerz (WNZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WNZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WNZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WNZ's tokenomics, kan du udforske WNZ tokens live-pris!

Sådan køber du WNZ Er du interesseret i at tilføje Winnerz (WNZ) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WNZ, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WNZ på MEXC nu!

Winnerz (WNZ) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WNZ hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WNZ prishistorikken nu!

WNZ Prisprediktion Vil du vide, hvor WNZ måske er på vej hen? Vores WNZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WNZ Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!