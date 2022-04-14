Winnerz (WNZ) Tokenomics

Winnerz (WNZ) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Winnerz (WNZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Winnerz (WNZ) Information

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

Officiel hjemmeside:
https://en.winnerz.win/
Hvidbog:
https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3

Winnerz (WNZ) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Winnerz (WNZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 217.41K
$ 217.41K$ 217.41K
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 213.63M
$ 213.63M
$ 213.63M$ 213.63M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 10.18M
$ 10.18M
$ 10.18M$ 10.18M
Alle tiders Høj:
$ 0.0673
$ 0.0673$ 0.0673
Alle tiders Lav:
$ 0.000960047710637145
$ 0.000960047710637145$ 0.000960047710637145
Nuværende pris:
$ 0.0010177
$ 0.0010177$ 0.0010177

Winnerz (WNZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Winnerz (WNZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WNZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WNZ tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WNZ's tokenomics, kan du udforske WNZ tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.