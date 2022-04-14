Catalyse AI (CAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catalyse AI (CAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catalyse AI (CAI) Information Catalyse AI is an AI platform built to automate creative work flows at scale. From ideation to execution, Catalyse transforms complex design tasks into streamlined, one-prompt solutions. No code, no prior experience required. Just your ideas, instantly transformed. Officiel hjemmeside: https://catalyse.gg Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x360ee0225CD8ABF0aDf1F97f4c0f4079a4BF41ec Køb CAI nu!

Catalyse AI (CAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catalyse AI (CAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 125.00K $ 125.00K $ 125.00K Alle tiders Høj: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Alle tiders Lav: $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 $ 0.00186101996225402 Nuværende pris: $ 0.00125 $ 0.00125 $ 0.00125 Få mere at vide om Catalyse AI (CAI) pris

Catalyse AI (CAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catalyse AI (CAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAI's tokenomics, kan du udforske CAI tokens live-pris!

Sådan køber du CAI Er du interesseret i at tilføje Catalyse AI (CAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CAI på MEXC nu!

Catalyse AI (CAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CAI prishistorikken nu!

CAI Prisprediktion Vil du vide, hvor CAI måske er på vej hen? Vores CAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!