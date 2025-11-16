pump.fun (PUMP) Tokenomics
pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.
pump.fun (PUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for pump.fun (PUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal PUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange PUMP tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår PUMP's tokenomics, kan du udforske PUMP tokens live-pris!
Sådan køber du PUMP
Er du interesseret i at tilføje pump.fun (PUMP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PUMP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
pump.fun (PUMP) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for PUMP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
PUMP Prisprediktion
Vil du vide, hvor PUMP måske er på vej hen? Vores PUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
