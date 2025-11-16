pump.fun (PUMP) Tokenomics

pump.fun (PUMP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i pump.fun (PUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:06:24 (UTC+8)
USD

pump.fun (PUMP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for pump.fun (PUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.56B
$ 3.56B$ 3.56B
Alle tiders Høj:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.00356
$ 0.00356$ 0.00356

pump.fun (PUMP) Information

pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.

Officiel hjemmeside:
https://pump.fun/board
Block Explorer:
https://solscan.io/token/pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn

pump.fun (PUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for pump.fun (PUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PUMP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PUMP's tokenomics, kan du udforske PUMP tokens live-pris!

Sådan køber du PUMP

Er du interesseret i at tilføje pump.fun (PUMP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PUMP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

pump.fun (PUMP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PUMP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PUMP Prisprediktion

Vil du vide, hvor PUMP måske er på vej hen? Vores PUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken