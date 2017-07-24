Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin Cash Node (BCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Cash Node (BCH) Information Bitcoin ABC er en fuld node-implementering af Bitcoin Cash-protokollen, der har til formål at levere solid, stabil software og hjælpe med at lede Bitcoin Cash-protokoludviklingen med en åben og samarbejdsvenlig proces. Officiel hjemmeside: http://bch.info Hvidbog: https://bch.info/bitcoin.pdf Block Explorer: https://explorer.bitcoin.com/bch Køb BCH nu!

Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Cash Node (BCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.83B $ 11.83B $ 11.83B Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.48B $ 12.48B $ 12.48B Alle tiders Høj: $ 1,639.59 $ 1,639.59 $ 1,639.59 Alle tiders Lav: $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 Nuværende pris: $ 594.1 $ 594.1 $ 594.1 Få mere at vide om Bitcoin Cash Node (BCH) pris

Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Cash Node (BCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BCH's tokenomics, kan du udforske BCH tokens live-pris!

