Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

RangNo.1083

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning213,625,469

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.0213%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.06725080104804515,2024-02-05

Laveste pris0.018925513303433804,2025-01-23

Offentlig blockchainETH

Social Media

