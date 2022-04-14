WalletConnect (WCT) Tokenomics Få vigtig indsigt i WalletConnect (WCT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WalletConnect (WCT) Information Officiel hjemmeside: https://walletconnect.network/ Hvidbog: https://whitepaper.walletconnect.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/WCTk5xWdn5SYg56twGj32sUF3W4WFQ48ogezLBuYTBY Køb WCT nu!

WalletConnect (WCT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WalletConnect (WCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.96M $ 59.96M $ 59.96M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 186.20M $ 186.20M $ 186.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 322.00M $ 322.00M $ 322.00M Alle tiders Høj: $ 1.3902 $ 1.3902 $ 1.3902 Alle tiders Lav: $ 0.278037945176914 $ 0.278037945176914 $ 0.278037945176914 Nuværende pris: $ 0.322 $ 0.322 $ 0.322 Få mere at vide om WalletConnect (WCT) pris

WalletConnect (WCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WalletConnect (WCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WCT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WCT's tokenomics, kan du udforske WCT tokens live-pris!

WalletConnect (WCT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WCT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WCT prishistorikken nu!

WCT Prisprediktion Vil du vide, hvor WCT måske er på vej hen? Vores WCT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WCT Tokens prisprediktion nu!

