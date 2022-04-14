WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomics Få vigtig indsigt i WAGMI Games (WAGMIGAMES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Information WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. Officiel hjemmeside: https://www.wagmigames.com Hvidbog: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Køb WAGMIGAMES nu!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WAGMI Games (WAGMIGAMES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.06M $ 16.06M $ 16.06M Samlet udbud $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T Cirkulerende forsyning $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.06M $ 16.06M $ 16.06M Alle tiders Høj: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 Alle tiders Lav: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 Nuværende pris: $ 0.0000073 $ 0.0000073 $ 0.0000073 Få mere at vide om WAGMI Games (WAGMIGAMES) pris

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WAGMI Games (WAGMIGAMES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WAGMIGAMES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WAGMIGAMES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WAGMIGAMES's tokenomics, kan du udforske WAGMIGAMES tokens live-pris!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WAGMIGAMES hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WAGMIGAMES prishistorikken nu!

WAGMIGAMES Prisprediktion Vil du vide, hvor WAGMIGAMES måske er på vej hen? Vores WAGMIGAMES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WAGMIGAMES Tokens prisprediktion nu!

