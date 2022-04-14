WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomics

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomics

Få vigtig indsigt i WAGMI Games (WAGMIGAMES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Information

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Officiel hjemmeside:
https://www.wagmigames.com
Hvidbog:
https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WAGMI Games (WAGMIGAMES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 16.06M
$ 16.06M$ 16.06M
Samlet udbud
$ 2.20T
$ 2.20T$ 2.20T
Cirkulerende forsyning
$ 2.20T
$ 2.20T$ 2.20T
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 16.06M
$ 16.06M$ 16.06M
Alle tiders Høj:
$ 0.00005995
$ 0.00005995$ 0.00005995
Alle tiders Lav:
$ 0.000002194837186306
$ 0.000002194837186306$ 0.000002194837186306
Nuværende pris:
$ 0.0000073
$ 0.0000073$ 0.0000073

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for WAGMI Games (WAGMIGAMES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WAGMIGAMES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WAGMIGAMES tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WAGMIGAMES's tokenomics, kan du udforske WAGMIGAMES tokens live-pris!

Sådan køber du WAGMIGAMES

Er du interesseret i at tilføje WAGMI Games (WAGMIGAMES) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WAGMIGAMES, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for WAGMIGAMES hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

WAGMIGAMES Prisprediktion

Vil du vide, hvor WAGMIGAMES måske er på vej hen? Vores WAGMIGAMES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.