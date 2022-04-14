Zerebro (ZEREBRO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zerebro (ZEREBRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zerebro (ZEREBRO) Information Zerebro is an AI system ,designed to autonomously create and distribute content across platforms such as Twitter, Warpcast, and Telegram. Officiel hjemmeside: https://zerebro.org Hvidbog: https://zerebro.org/paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/8x5VqbHA8D7NkD52uNuS5nnt3PwA8pLD34ymskeSo2Wn Køb ZEREBRO nu!

Zerebro (ZEREBRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zerebro (ZEREBRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.35M $ 27.35M $ 27.35M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.35M $ 27.35M $ 27.35M Alle tiders Høj: $ 0.7971 $ 0.7971 $ 0.7971 Alle tiders Lav: $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 $ 0.000044985990236046 Nuværende pris: $ 0.02735 $ 0.02735 $ 0.02735 Få mere at vide om Zerebro (ZEREBRO) pris

Zerebro (ZEREBRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zerebro (ZEREBRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEREBRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEREBRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEREBRO's tokenomics, kan du udforske ZEREBRO tokens live-pris!

Zerebro (ZEREBRO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZEREBRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZEREBRO prishistorikken nu!

ZEREBRO Prisprediktion Vil du vide, hvor ZEREBRO måske er på vej hen? Vores ZEREBRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZEREBRO Tokens prisprediktion nu!

