WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

RangNo.1106

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning1,804,354,666,195

Max Udbud0

Samlet Udbud2,200,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000037006097533114,2023-12-09

Laveste pris0.000002194837186306,2022-09-21

Offentlig blockchainETH

IndledningWAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Social Media

