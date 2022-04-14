RoboFi (VICS) Tokenomics Få vigtig indsigt i RoboFi (VICS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RoboFi (VICS) Information RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation. Officiel hjemmeside: https://www.robofi.io Hvidbog: https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2

RoboFi (VICS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RoboFi (VICS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.03M $ 16.03M $ 16.03M Alle tiders Høj: $ 0.2998 $ 0.2998 $ 0.2998 Alle tiders Lav: $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 Nuværende pris: $ 0.02672 $ 0.02672 $ 0.02672 Få mere at vide om RoboFi (VICS) pris

RoboFi (VICS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RoboFi (VICS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VICS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VICS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VICS's tokenomics, kan du udforske VICS tokens live-pris!

Sådan køber du VICS Er du interesseret i at tilføje RoboFi (VICS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VICS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

RoboFi (VICS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VICS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VICS prishistorikken nu!

VICS Prisprediktion Vil du vide, hvor VICS måske er på vej hen? Vores VICS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VICS Tokens prisprediktion nu!

