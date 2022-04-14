Viction (VIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Viction (VIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Viction (VIC) Information Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. Officiel hjemmeside: https://viction.xyz/ Hvidbog: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research Block Explorer: https://www.vicscan.xyz/ Køb VIC nu!

Viction (VIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Viction (VIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.17M $ 29.17M $ 29.17M Samlet udbud $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Cirkulerende forsyning $ 122.10M $ 122.10M $ 122.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.17M $ 50.17M $ 50.17M Alle tiders Høj: $ 3.915 $ 3.915 $ 3.915 Alle tiders Lav: $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 Nuværende pris: $ 0.2389 $ 0.2389 $ 0.2389 Få mere at vide om Viction (VIC) pris

Viction (VIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Viction (VIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIC's tokenomics, kan du udforske VIC tokens live-pris!

