StablR USD (USDR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i StablR USD (USDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:42:02 (UTC+8)
USD

StablR USD (USDR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StablR USD (USDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 9.05M
$ 9.05M
Samlet udbud
$ 9.05M
$ 9.05M
Cirkulerende forsyning
$ 9.05M
$ 9.05M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 9.05M
$ 9.05M
Alle tiders Høj:
$ 1.804
$ 1.804
Alle tiders Lav:
$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219
Nuværende pris:
$ 1
$ 1

StablR USD (USDR) Information

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Officiel hjemmeside:
https://stablr.com
Hvidbog:
https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

StablR USD (USDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for StablR USD (USDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal USDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange USDR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår USDR's tokenomics, kan du udforske USDR tokens live-pris!

Sådan køber du USDR

Er du interesseret i at tilføje StablR USD (USDR) til din portefølje?

StablR USD (USDR) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for USDR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

USDR Prisprediktion

Vil du vide, hvor USDR måske er på vej hen? Vores USDR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken