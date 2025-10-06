Hvad er StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD (USDR) Tokenomics

At forstå tokenomics for StablR USD (USDR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om USDR Tokens omfattende tokenomics nu!

StablR USD Ressource

For en mere dybdegående forståelse af StablR USD, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om StablR USD Hvor meget er StablR USD (USDR) værd i dag? Den direkte USDR pris i USD er 0.988 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle USDR til USD pris? $ 0.988 . Tjek Den aktuelle pris på USDRtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af StablR USD? Markedsværdien for USDR er $ 8.90M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af USDR? Den cirkulerende forsyning af USDR er 9.00M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på USDR? USDR opnåede en ATH-pris på 1.02146361646693 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på USDR? USDR så en ATL-pris på 0.980782166260219 USD . Hvad er handelsvolumen for USDR? Direkte 24-timers handelsvolumen for USDR er $ 6.64K USD . Bliver USDR højere i år? USDR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se USDR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

