Den direkte StablR USD pris i dag er 0.988 USD. Følg med i realtid USDR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om USDR

USDR Prisinfo

Hvad er USDR

USDR Whitepaper

USDR Officiel hjemmeside

USDR Tokenomics

USDR Prisprognose

USDR Historik

USDR Købsguide

USDR-til-fiat-valutaomregner

USDR Spot

StablR USD Logo

StablR USD-kurs(USDR)

1 USDR til USD direkte pris:

$0.988
$0.988$0.988
-0.40%1D
USD
StablR USD (USDR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:37:38 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.966
$ 0.966$ 0.966
24H lav
$ 1.155
$ 1.155$ 1.155
24H høj

$ 0.966
$ 0.966$ 0.966

$ 1.155
$ 1.155$ 1.155

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

-0.71%

-0.40%

-1.11%

-1.11%

StablR USD (USDR) realtidsprisen er $ 0.988. I løbet af de sidste 24 timer har USDR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.966 og et højdepunkt på $ 1.155, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDRs højeste pris nogensinde er $ 1.02146361646693, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.980782166260219.

Når det gælder kortsigtet performance, USDR har ændret sig med -0.71% i løbet af den sidste time, -0.40% i løbet af 24 timer og -1.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

StablR USD (USDR) Markedsinformation

No.1183

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

Den nuværende markedsværdi på StablR USD er $ 8.90M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 6.64K. Det cirkulerende forsyning af USDR er 9.00M, med et samlet udbud på 9004451.68. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.90M.

StablR USD (USDR) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for StablR USD i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00397-0.40%
30 dage$ -0.01-1.01%
60 dage$ -0.009-0.91%
90 dage$ -0.009-0.91%
StablR USD Prisændring i dag

I dag USDR blev der registreret en ændring på $ -0.00397 (-0.40%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

StablR USD 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.01 (-1.01%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

StablR USD 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage USDR sås en ændring af $ -0.009 (-0.91%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

StablR USD 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.009 (-0.91%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for StablR USD (USDR)?

Tjek StablR USDPrishistorik-siden nu.

Hvad er StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineStablR USDinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekUSDRtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om StablR USD på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din StablR USD købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

StablR USD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil StablR USD (USDR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine StablR USD (USDR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for StablR USD.

Tjek StablR USD prisprediktion nu!

StablR USD (USDR) Tokenomics

At forstå tokenomics for StablR USD (USDR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om USDR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du StablR USD (USDR)

Leder du efter, hvordan du køber StablR USD? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe StablR USD på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

USDR til lokale valutaer

1 StablR USD(USDR) til VND
25,999.22
1 StablR USD(USDR) til AUD
A$1.50176
1 StablR USD(USDR) til GBP
0.75088
1 StablR USD(USDR) til EUR
0.84968
1 StablR USD(USDR) til USD
$0.988
1 StablR USD(USDR) til MYR
RM4.13972
1 StablR USD(USDR) til TRY
41.52564
1 StablR USD(USDR) til JPY
¥151.164
1 StablR USD(USDR) til ARS
ARS$1,417.50336
1 StablR USD(USDR) til RUB
79.42532
1 StablR USD(USDR) til INR
87.70476
1 StablR USD(USDR) til IDR
Rp16,466.66008
1 StablR USD(USDR) til PHP
57.98572
1 StablR USD(USDR) til EGP
￡E.46.66324
1 StablR USD(USDR) til BRL
R$5.30556
1 StablR USD(USDR) til CAD
C$1.3832
1 StablR USD(USDR) til BDT
120.85216
1 StablR USD(USDR) til NGN
1,427.73904
1 StablR USD(USDR) til COP
$3,799.9962
1 StablR USD(USDR) til ZAR
R.17.16156
1 StablR USD(USDR) til UAH
41.4466
1 StablR USD(USDR) til TZS
T.Sh.2,421.56824
1 StablR USD(USDR) til VES
Bs218.348
1 StablR USD(USDR) til CLP
$930.696
1 StablR USD(USDR) til PKR
Rs279.0112
1 StablR USD(USDR) til KZT
521.64424
1 StablR USD(USDR) til THB
฿31.83336
1 StablR USD(USDR) til TWD
NT$30.42052
1 StablR USD(USDR) til AED
د.إ3.62596
1 StablR USD(USDR) til CHF
Fr0.7904
1 StablR USD(USDR) til HKD
HK$7.67676
1 StablR USD(USDR) til AMD
֏376.80344
1 StablR USD(USDR) til MAD
.د.م9.11924
1 StablR USD(USDR) til MXN
$18.33728
1 StablR USD(USDR) til SAR
ريال3.705
1 StablR USD(USDR) til ETB
Br151.78644
1 StablR USD(USDR) til KES
KSh127.29392
1 StablR USD(USDR) til JOD
د.أ0.700492
1 StablR USD(USDR) til PLN
3.63584
1 StablR USD(USDR) til RON
лв4.35708
1 StablR USD(USDR) til SEK
kr9.36624
1 StablR USD(USDR) til BGN
лв1.66972
1 StablR USD(USDR) til HUF
Ft332.43236
1 StablR USD(USDR) til CZK
20.83692
1 StablR USD(USDR) til KWD
د.ك0.30134
1 StablR USD(USDR) til ILS
3.211
1 StablR USD(USDR) til BOB
Bs6.82708
1 StablR USD(USDR) til AZN
1.6796
1 StablR USD(USDR) til TJS
SM9.06984
1 StablR USD(USDR) til GEL
2.67748
1 StablR USD(USDR) til AOA
Kz905.59092
1 StablR USD(USDR) til BHD
.د.ب0.3705
1 StablR USD(USDR) til BMD
$0.988
1 StablR USD(USDR) til DKK
kr6.39236
1 StablR USD(USDR) til HNL
L25.90536
1 StablR USD(USDR) til MUR
45.19112
1 StablR USD(USDR) til NAD
$17.08252
1 StablR USD(USDR) til NOK
kr9.99856
1 StablR USD(USDR) til NZD
$1.71912
1 StablR USD(USDR) til PAB
B/.0.988
1 StablR USD(USDR) til PGK
K4.1496
1 StablR USD(USDR) til QAR
ر.ق3.58644
1 StablR USD(USDR) til RSD
дин.100.36104
1 StablR USD(USDR) til UZS
soʻm11,761.90288
1 StablR USD(USDR) til ALL
L82.48812
1 StablR USD(USDR) til ANG
ƒ1.76852
1 StablR USD(USDR) til AWG
ƒ1.76852
1 StablR USD(USDR) til BBD
$1.976
1 StablR USD(USDR) til BAM
KM1.65984
1 StablR USD(USDR) til BIF
Fr2,887.924
1 StablR USD(USDR) til BND
$1.27452
1 StablR USD(USDR) til BSD
$0.988
1 StablR USD(USDR) til JMD
$158.1294
1 StablR USD(USDR) til KHR
3,952
1 StablR USD(USDR) til KMF
Fr420.888
1 StablR USD(USDR) til LAK
21,478.26044
1 StablR USD(USDR) til LKR
රු299.93704
1 StablR USD(USDR) til MDL
L16.76636
1 StablR USD(USDR) til MGA
Ar4,430.4884
1 StablR USD(USDR) til MOP
P7.91388
1 StablR USD(USDR) til MVR
15.1164
1 StablR USD(USDR) til MWK
MK1,709.3388
1 StablR USD(USDR) til MZN
MT63.1332
1 StablR USD(USDR) til NPR
रु139.74272
1 StablR USD(USDR) til PYG
7,006.896
1 StablR USD(USDR) til RWF
Fr1,435.564
1 StablR USD(USDR) til SBD
$8.13124
1 StablR USD(USDR) til SCR
13.49608
1 StablR USD(USDR) til SRD
$38.038
1 StablR USD(USDR) til SVC
$8.645
1 StablR USD(USDR) til SZL
L17.08252
1 StablR USD(USDR) til TMT
m3.458
1 StablR USD(USDR) til TND
د.ت2.908672
1 StablR USD(USDR) til TTD
$6.68876
1 StablR USD(USDR) til UGX
Sh3,430.336
1 StablR USD(USDR) til XAF
Fr558.22
1 StablR USD(USDR) til XCD
$2.6676
1 StablR USD(USDR) til XOF
Fr558.22
1 StablR USD(USDR) til XPF
Fr100.776
1 StablR USD(USDR) til BWP
P13.22932
1 StablR USD(USDR) til BZD
$1.98588
1 StablR USD(USDR) til CVE
$93.9094
1 StablR USD(USDR) til DJF
Fr174.876
1 StablR USD(USDR) til DOP
$63.29128
1 StablR USD(USDR) til DZD
د.ج128.41036
1 StablR USD(USDR) til FJD
$2.23288
1 StablR USD(USDR) til GNF
Fr8,516.56
1 StablR USD(USDR) til GTQ
Q7.54832
1 StablR USD(USDR) til GYD
$206.90696
1 StablR USD(USDR) til ISK
kr122.512

StablR USD Ressource

For en mere dybdegående forståelse af StablR USD, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel StablR USD hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om StablR USD

Hvor meget er StablR USD (USDR) værd i dag?
Den direkte USDR pris i USD er 0.988 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle USDR til USD pris?
Den aktuelle pris på USDRtil USD er $ 0.988. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af StablR USD?
Markedsværdien for USDR er $ 8.90M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af USDR?
Den cirkulerende forsyning af USDR er 9.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på USDR?
USDR opnåede en ATH-pris på 1.02146361646693 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på USDR?
USDR så en ATL-pris på 0.980782166260219 USD.
Hvad er handelsvolumen for USDR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for USDR er $ 6.64K USD.
Bliver USDR højere i år?
USDR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se USDR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:37:38 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

