Falcon Finance (USDF) Tokenomics
Falcon Finance (USDF) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Falcon Finance (USDF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Falcon Finance (USDF) Information
Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.
Falcon Finance (USDF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Falcon Finance (USDF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal USDF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange USDF tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår USDF's tokenomics, kan du udforske USDF tokens live-pris!
Sådan køber du USDF
Er du interesseret i at tilføje Falcon Finance (USDF) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe USDF, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
Falcon Finance (USDF) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for USDF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
USDF Prisprediktion
Vil du vide, hvor USDF måske er på vej hen? Vores USDF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken
Køb Falcon Finance (USDF)
Beløb
1 USDF = 0.9981 USD
Handel Falcon Finance (USDF)
HED
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
TOP lydstyrke
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
Nyligt tilføjet
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Top vindere
24 T krypto-topvindere, som enhver trader bør holde øje med
OMNILABS
OMNILABS
+161.37%
Jump Tom
JUMP
+100.00%
AssetMint
ASSETMINT
+79.17%
Kairos
KAIROS
+60.00%
Reaxa
REAXA
+54.09%