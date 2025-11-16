Falcon Finance (USDF) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Falcon Finance (USDF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:41:53 (UTC+8)
USD

Falcon Finance (USDF) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Falcon Finance (USDF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.00B
$ 2.00B
Samlet udbud
$ 2.01B
$ 2.01B
Cirkulerende forsyning
$ 2.01B
$ 2.01B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.00B
$ 2.00B
Alle tiders Høj:
$ 3.4875
$ 3.4875
Alle tiders Lav:
$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203
Nuværende pris:
$ 0.9981
$ 0.9981

Falcon Finance (USDF) Information

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Officiel hjemmeside:
https://falcon.finance/
Hvidbog:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Falcon Finance (USDF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Falcon Finance (USDF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal USDF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange USDF tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår USDF's tokenomics, kan du udforske USDF tokens live-pris!

Sådan køber du USDF

Er du interesseret i at tilføje Falcon Finance (USDF) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe USDF, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Falcon Finance (USDF) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for USDF hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

USDF Prisprediktion

Vil du vide, hvor USDF måske er på vej hen? Vores USDF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

