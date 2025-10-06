UdvekslingDEX+
Den direkte Falcon Finance pris i dag er 0.9944 USD. Følg med i realtid USDF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Falcon Finance pris i dag er 0.9944 USD. Følg med i realtid USDF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk USDF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om USDF

USDF Prisinfo

Hvad er USDF

USDF Whitepaper

USDF Officiel hjemmeside

USDF Tokenomics

USDF Prisprognose

USDF Historik

USDF Købsguide

USDF-til-fiat-valutaomregner

USDF Spot

Falcon Finance-kurs(USDF)

1 USDF til USD direkte pris:

$0.9944
-1.03%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:37:25 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.97
24H lav
$ 1.45
24H høj

$ 0.97
$ 1.45
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
-0.37%

-1.03%

-0.19%

-0.19%

Falcon Finance (USDF) realtidsprisen er $ 0.9944. I løbet af de sidste 24 timer har USDF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.97 og et højdepunkt på $ 1.45, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. USDFs højeste pris nogensinde er $ 1.0243014891348232, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.909369011278203.

Når det gælder kortsigtet performance, USDF har ændret sig med -0.37% i løbet af den sidste time, -1.03% i løbet af 24 timer og -0.19% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Falcon Finance (USDF) Markedsinformation

No.202

$ 2.01B
$ 3.97M
$ 2.01B
2.02B
2,016,696,943.6392517
ETH

Den nuværende markedsværdi på Falcon Finance er $ 2.01B, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.97M. Det cirkulerende forsyning af USDF er 2.02B, med et samlet udbud på 2016696943.6392517. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.01B.

Falcon Finance (USDF) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Falcon Finance i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.010349-1.03%
30 dage$ +0.0128+1.30%
60 dage$ +0.0109+1.10%
90 dage$ +0.0091+0.92%
Falcon Finance Prisændring i dag

I dag USDF blev der registreret en ændring på $ -0.010349 (-1.03%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Falcon Finance 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.0128 (+1.30%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Falcon Finance 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage USDF sås en ændring af $ +0.0109 (+1.10%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Falcon Finance 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0091 (+0.92%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Falcon Finance (USDF)?

Tjek Falcon FinancePrishistorik-siden nu.

Hvad er Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineFalcon Financeinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekUSDFtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Falcon Finance på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Falcon Finance købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Falcon Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Falcon Finance (USDF) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Falcon Finance (USDF) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Falcon Finance.

Tjek Falcon Finance prisprediktion nu!

Falcon Finance (USDF) Tokenomics

At forstå tokenomics for Falcon Finance (USDF) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om USDF Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Falcon Finance (USDF)

Leder du efter, hvordan du køber Falcon Finance? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Falcon Finance på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

USDF til lokale valutaer

Falcon Finance Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Falcon Finance, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Falcon Finance hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Falcon Finance

Hvor meget er Falcon Finance (USDF) værd i dag?
Den direkte USDF pris i USD er 0.9944 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle USDF til USD pris?
Den aktuelle pris på USDFtil USD er $ 0.9944. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Falcon Finance?
Markedsværdien for USDF er $ 2.01B USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af USDF?
Den cirkulerende forsyning af USDF er 2.02B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på USDF?
USDF opnåede en ATH-pris på 1.0243014891348232 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på USDF?
USDF så en ATL-pris på 0.909369011278203 USD.
Hvad er handelsvolumen for USDF?
Direkte 24-timers handelsvolumen for USDF er $ 3.97M USD.
Bliver USDF højere i år?
USDF kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se USDF prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

