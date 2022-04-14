Decentralized USD (USDD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decentralized USD (USDD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Decentralized USD (USDD) Information USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. Officiel hjemmeside: https://usdd.io/ Hvidbog: https://usdd.network/USDD-en.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz

Decentralized USD (USDD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decentralized USD (USDD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 510.22M $ 510.22M $ 510.22M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 510.42M $ 510.42M $ 510.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 Alle tiders Lav: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 Nuværende pris: $ 0.9996 $ 0.9996 $ 0.9996 Få mere at vide om Decentralized USD (USDD) pris

Decentralized USD (USDD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decentralized USD (USDD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDD's tokenomics, kan du udforske USDD tokens live-pris!

