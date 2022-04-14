UpOnly (UPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i UpOnly (UPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UpOnly (UPO) Information UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Officiel hjemmeside: https://uponly.com/ Hvidbog: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Køb UPO nu!

UpOnly (UPO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UpOnly (UPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 928.55K $ 928.55K $ 928.55K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Alle tiders Lav: $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 Nuværende pris: $ 0.00816 $ 0.00816 $ 0.00816 Få mere at vide om UpOnly (UPO) pris

UpOnly (UPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UpOnly (UPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UPO's tokenomics, kan du udforske UPO tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje UpOnly (UPO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UPO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

UpOnly (UPO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UPO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UPO prishistorikken nu!

UPO Prisprediktion Vil du vide, hvor UPO måske er på vej hen? Vores UPO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UPO Tokens prisprediktion nu!

