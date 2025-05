UPO

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

NavnUPO

RangNo.1840

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,15

Cirkulationsforsyning113.792.290

Max Udbud0

Samlet Udbud160.000.000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.3777862682047466,2022-04-08

Laveste pris0.004031877941935659,2022-11-09

Offentlig blockchainMATIC

Sektor

Social Media

