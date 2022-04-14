Truth Network (TRUU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Truth Network (TRUU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Truth Network (TRUU) Information $TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes. Officiel hjemmeside: https://truth-network.io/ Hvidbog: https://truth-network.io/documentation/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 Køb TRUU nu!

Truth Network (TRUU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Truth Network (TRUU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.18M $ 11.18M $ 11.18M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 12.15B $ 12.15B $ 12.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 92.00M $ 92.00M $ 92.00M Alle tiders Høj: $ 0.006063 $ 0.006063 $ 0.006063 Alle tiders Lav: $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 Nuværende pris: $ 0.00092 $ 0.00092 $ 0.00092 Få mere at vide om Truth Network (TRUU) pris

Truth Network (TRUU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Truth Network (TRUU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRUU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRUU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRUU's tokenomics, kan du udforske TRUU tokens live-pris!

