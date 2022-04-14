TROLL (TROLL) Tokenomics Få vigtig indsigt i TROLL (TROLL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TROLL (TROLL) Information $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. Officiel hjemmeside: https://troll.run/ Hvidbog: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a Køb TROLL nu!

TROLL (TROLL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TROLL (TROLL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Samlet udbud $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T Cirkulerende forsyning $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Alle tiders Høj: $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 Alle tiders Lav: $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 Nuværende pris: $ 0.000000004182 $ 0.000000004182 $ 0.000000004182 Få mere at vide om TROLL (TROLL) pris

TROLL (TROLL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TROLL (TROLL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TROLL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TROLL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TROLL's tokenomics, kan du udforske TROLL tokens live-pris!

Sådan køber du TROLL Er du interesseret i at tilføje TROLL (TROLL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TROLL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TROLL på MEXC nu!

TROLL (TROLL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TROLL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TROLL prishistorikken nu!

TROLL Prisprediktion Vil du vide, hvor TROLL måske er på vej hen? Vores TROLL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TROLL Tokens prisprediktion nu!

