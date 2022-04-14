TRN (TRN) Tokenomics Få vigtig indsigt i TRN (TRN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TRN (TRN) Information t3rn is building the universal execution layer for Web3 — a cross-chain infrastructure protocol that allows users and developers to execute complex, multi-chain transactions atomically. Instead of fragmented bridge solutions or simple messaging protocols, t3rn ensures that every cross-chain transaction either fully succeeds or fully reverts, eliminating partial execution risk across chains.Through intent-based architecture, users simply define what outcome they want, while decentralized Executors compete to fulfill these intents efficiently, securely, and with optimal liquidity. This creates a permissionless, competitive environment for liquidity providers and solvers, while making cross-chain usage seamless for developers, dApps, and protocols. Officiel hjemmeside: http://www.t3rn.io/ Hvidbog: https://assets.website-files.com/5fe1b23e6044efb847a13489/601bc2fb2a410b5b2fd1bebe_t3rn_whitepaper_v0.6.0.pdf Block Explorer: https://t3rn.calderaexplorer.xyz/ Køb TRN nu!

TRN (TRN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TRN (TRN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Alle tiders Høj: $ 3.266 $ 3.266 $ 3.266 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.03395 $ 0.03395 $ 0.03395 Få mere at vide om TRN (TRN) pris

TRN (TRN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TRN (TRN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRN's tokenomics, kan du udforske TRN tokens live-pris!

TRN (TRN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TRN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TRN prishistorikken nu!

TRN Prisprediktion Vil du vide, hvor TRN måske er på vej hen? Vores TRN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TRN Tokens prisprediktion nu!

