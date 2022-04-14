OKZOO (AIOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i OKZOO (AIOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OKZOO (AIOT) Information OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Officiel hjemmeside: https://okzoo.app/ Hvidbog: https://okzoo.app/en/docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Køb AIOT nu!

OKZOO (AIOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OKZOO (AIOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.86M $ 51.86M $ 51.86M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 628.49M $ 628.49M $ 628.49M Alle tiders Høj: $ 0.69203 $ 0.69203 $ 0.69203 Alle tiders Lav: $ 0.08647478881309605 $ 0.08647478881309605 $ 0.08647478881309605 Nuværende pris: $ 0.62849 $ 0.62849 $ 0.62849 Få mere at vide om OKZOO (AIOT) pris

OKZOO (AIOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OKZOO (AIOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIOT's tokenomics, kan du udforske AIOT tokens live-pris!

OKZOO (AIOT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIOT prishistorikken nu!

AIOT Prisprediktion Vil du vide, hvor AIOT måske er på vej hen? Vores AIOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIOT Tokens prisprediktion nu!

