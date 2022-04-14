OriginTrail (TRAC) Tokenomics

OriginTrail (TRAC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i OriginTrail (TRAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
OriginTrail (TRAC) Information

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

Officiel hjemmeside:
https://origintrail.io/
Hvidbog:
https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f

OriginTrail (TRAC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OriginTrail (TRAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 224.40M
Samlet udbud
$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 500.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 224.40M
Alle tiders Høj:
$ 0.595
Alle tiders Lav:
$ 0.00378464362016
Nuværende pris:
$ 0.4488
OriginTrail (TRAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for OriginTrail (TRAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TRAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TRAC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TRAC's tokenomics, kan du udforske TRAC tokens live-pris!

