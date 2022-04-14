OriginTrail (TRAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i OriginTrail (TRAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

OriginTrail (TRAC) Information OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide. Officiel hjemmeside: https://origintrail.io/ Hvidbog: https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f Køb TRAC nu!

OriginTrail (TRAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for OriginTrail (TRAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 224.40M $ 224.40M $ 224.40M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 224.40M $ 224.40M $ 224.40M Alle tiders Høj: $ 0.595 $ 0.595 $ 0.595 Alle tiders Lav: $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 Nuværende pris: $ 0.4488 $ 0.4488 $ 0.4488 Få mere at vide om OriginTrail (TRAC) pris

OriginTrail (TRAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for OriginTrail (TRAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRAC's tokenomics, kan du udforske TRAC tokens live-pris!

