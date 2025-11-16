TOWNS (TOWNS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i TOWNS (TOWNS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:40:10 (UTC+8)
TOWNS (TOWNS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOWNS (TOWNS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 19.39M
Samlet udbud
$ 10.13B
Cirkulerende forsyning
$ 2.11B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 140.86M
Alle tiders Høj:
$ 0.0847
Alle tiders Lav:
$ 0.00247547300739468
Nuværende pris:
$ 0.00919
TOWNS (TOWNS) Information

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

Officiel hjemmeside:
https://www.towns.com/
Hvidbog:
https://docs.towns.com/white-paper/towns-technical-overview
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x00000000a22c618fd6b4d7e9a335c4b96b189a38

TOWNS (TOWNS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TOWNS (TOWNS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TOWNS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TOWNS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

