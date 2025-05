TRAC

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

NavnTRAC

RangNo.1164

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3.32%

Cirkulationsforsyning21,000,000

Max Udbud21,000,000

Samlet Udbud21,000,000

Cirkulationshastighed1%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj7.911982442698248,2023-12-16

Laveste pris0.002123294088625495,2024-04-14

Offentlig blockchainBRC20

