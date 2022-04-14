TornadoCash (TORN) Tokenomics Få vigtig indsigt i TornadoCash (TORN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TornadoCash (TORN) Information Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash. Officiel hjemmeside: https://ipfs.io/ipns/tornadocash.eth/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c Køb TORN nu!

TornadoCash (TORN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TornadoCash (TORN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.94M $ 60.94M $ 60.94M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 463.5 $ 463.5 $ 463.5 Alle tiders Lav: $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 Nuværende pris: $ 11.585 $ 11.585 $ 11.585 Få mere at vide om TornadoCash (TORN) pris

TornadoCash (TORN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TornadoCash (TORN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TORN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TORN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TORN's tokenomics, kan du udforske TORN tokens live-pris!

TornadoCash (TORN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TORN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TORN prishistorikken nu!

