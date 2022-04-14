TrustFi (TFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i TrustFi (TFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TrustFi (TFI) Information TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0. Officiel hjemmeside: https://trustfi.org/ Hvidbog: https://docs.trustfi.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235 Køb TFI nu!

TrustFi (TFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrustFi (TFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 445.00K $ 445.00K $ 445.00K Alle tiders Høj: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Alle tiders Lav: $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 Nuværende pris: $ 0.00445 $ 0.00445 $ 0.00445 Få mere at vide om TrustFi (TFI) pris

TrustFi (TFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TrustFi (TFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TFI's tokenomics, kan du udforske TFI tokens live-pris!

