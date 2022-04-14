TrustFi (TFI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i TrustFi (TFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
TrustFi (TFI) Information

TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0.

Officiel hjemmeside:
https://trustfi.org/
Hvidbog:
https://docs.trustfi.org/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235

TrustFi (TFI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TrustFi (TFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 445.00K
$ 445.00K
Alle tiders Høj:
$ 0.077
$ 0.077
Alle tiders Lav:
$ 0.003460539424845002
$ 0.003460539424845002
Nuværende pris:
$ 0.00445
$ 0.00445

TrustFi (TFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TrustFi (TFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TFI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TFI's tokenomics, kan du udforske TFI tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.