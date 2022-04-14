Terraport (TERRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Terraport (TERRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Terraport (TERRA) Information Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform. Officiel hjemmeside: https://terraport.finance Hvidbog: https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/ Block Explorer: https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp Køb TERRA nu!

Terraport (TERRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Terraport (TERRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.12538 $ 0.12538 $ 0.12538 Alle tiders Lav: $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 Nuværende pris: $ 0.00311 $ 0.00311 $ 0.00311 Få mere at vide om Terraport (TERRA) pris

Terraport (TERRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Terraport (TERRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TERRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TERRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TERRA's tokenomics, kan du udforske TERRA tokens live-pris!

Sådan køber du TERRA Er du interesseret i at tilføje Terraport (TERRA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TERRA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TERRA på MEXC nu!

Terraport (TERRA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TERRA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TERRA prishistorikken nu!

TERRA Prisprediktion Vil du vide, hvor TERRA måske er på vej hen? Vores TERRA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TERRA Tokens prisprediktion nu!

