Telcoin (TEL) Information Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. Officiel hjemmeside: https://www.telco.in/ Hvidbog: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F Køb TEL nu!

Telcoin (TEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Telcoin (TEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 558.79M $ 558.79M $ 558.79M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 91.01B $ 91.01B $ 91.01B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 614.00M $ 614.00M $ 614.00M Alle tiders Høj: $ 0.013374 $ 0.013374 $ 0.013374 Alle tiders Lav: $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 Nuværende pris: $ 0.00614 $ 0.00614 $ 0.00614 Få mere at vide om Telcoin (TEL) pris

Telcoin (TEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Telcoin (TEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TEL's tokenomics, kan du udforske TEL tokens live-pris!

