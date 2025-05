TEL

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

NavnTEL

RangNo.210

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning91,007,371,550

Max Udbud100,000,000,000

Samlet Udbud100,000,000,000

Cirkulationshastighed0.91%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.06489695,2021-05-11

Laveste pris0.0000651563082403,2020-03-13

Offentlig blockchainETH

